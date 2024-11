Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 14- Jähriger hält Kindern Taschenmesser vor

PR Wolgast (ots)

Am 19.11.2024, gegen 14.00 Uhr, hielt ein 14- jähriger Schüler drei Kindern (8, 9 ,11 Jahre) die Klinge eines Taschenmessers entgegen, bzw. von hinten vor die Brust. Der Sachverhalt ereignete sich an der Bushaltestelle der Grundschule in Kemnitz und im Schulbus. Das zuständige Polizeirevier Wolgast wurde am Folgetag über diesen Sachverhalt informiert. Es erfolgte eine sofortige Kontaktaufnahme mit der Schulleitung. Alle Beteiligten konnten namhaft gemacht werden. Es wurde bei dem 14- Jährigen eine Gefährderansprache durchgeführt und das Jugendamt informiert. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden über die Schulleitung informiert. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige. Verena Splettstößer Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell