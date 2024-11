Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender PKW auf der B198 bei Rechlin

Röbel (ots)

Am 18.11.2024 gegen 18:20 Uhr meldete der 56-jährige Fahrzeugführer eines PKW Dodge Ram 1500, dass er sich mit seinem Fahrzeug auf der B198 bei Rechlin auf Höhe des Abzweiges nach Retzow befindet und das der PKW brennt. Zuerst kam es zu einer Rauchentwicklung unter der Motorhaube und nun brennt die Front des Fahrzeuges. Umgehend wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Der PKW brannte bereits in voller Ausdehnung. Die 31 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Lärz, Krümmel und Rechlin begannen sofort mit den Löscharbeiten. Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden. Der PKW brannte jedoch komplett. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000,-EUR. Ursache des Feuers war ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

