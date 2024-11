POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jährigem aus Stralsund

Pasewalk (ots) - Am 17.11.2024 gegen 11:05 Uhr kam es auf der A11 Fahrtrichtung Polen, in Höhe Anschlussstelle Penkun zu einem Brand eines PKW. Die 64-jährige polnische Fahrzeugführerin, sowie die zwei weiteren Insassen blieben durch das Feuer unverletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Nach ersten Ermittlungen hat ein technischer Defekt den Brand am Fahrzeug verursacht. Am PKW Ford Grand C-Max entstand ein ...

