POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der L26

Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am 16.11.2024 gegen 20.30 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte den Brand einer Gartenlaube, in Blankensee. Nach ersten Erkenntnissen entstand in der Gartenlaube aus noch ungeklärter Ursache ein Brand, welcher in der Folge die Gartenlaube beschädigte und unbewohnbar machte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Örtlichkeit. Zur ...

mehr