Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Pkw überschlägt sich, eine schwerverletzte Person

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag, den 13.10.2024, gegen 01.35 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Sprockhöveler in seinem Pkw Seat die Gevelsberger Straße in Sprockhövel in Fahrtrichtung Haßlinghausen. In Höhe einer Grundstückseinfahrt kollidierte er mit einem Schotterhaufen, einer vor Ort befindlichen Baustelle und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 36 Jährige kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum liegen. Der 36 Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und nach ärztlicher Versorgung vor Ort schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Dies wurde durch ein Abschleppdienst aus dem Verkehrsraum entfernt. Durch die Kollision mit dem Schotterhaufen wurde die Fahrbahn der Gevelsberger Straße derart stark verunreinigt, dass eine Spezialfirma mit der Reinigung beauftragt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn war die Gevelsbeger Straße zweitweise vollgesperrt.

