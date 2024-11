Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Blankensee

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 16.11.2024 gegen 20.30 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte den Brand einer Gartenlaube, in Blankensee. Nach ersten Erkenntnissen entstand in der Gartenlaube aus noch ungeklärter Ursache ein Brand, welcher in der Folge die Gartenlaube beschädigte und unbewohnbar machte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Örtlichkeit. Zur Brandbekämpfung waren die FFW der umliegenden Ortschaften Wanzka, Watzkendorf u. Blankensee mit 35 Kameraden im Einsatz. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden. Die weiterführenden Ermittlungen zur Brandursache übernimmt der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg.

