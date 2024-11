Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schornsteinbrand in der Ortschaft Weisdin

Neustrelitz(LK MSE) (ots)

Am 15.11.2024 gegen 17:30 Uhr kam es in der Ortschaft Weisdin bei Neustrelitz zu einem Schornsteinbrand. In dem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1938 wurde ein Kamin entfacht und dabei kam es zum Brand. Die Bewohner bemerkten den brennenden Schornstein um 17:30 Uhr und riefen die Feuerwehr. Es kamen die Feuerwehren aus Blumenholz, Usadel und Neustrelitz mit insgesamt 32 Kameraden zum Einsatz. Der Schornstein wurde gefegt und somit gelöscht, Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr und auch Sachschaden ist nicht entstanden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell