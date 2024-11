Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 105 bei Greifswald (LK V-G)

PHR Greifswald (ots)

Am 12.11.24, 14:30 Uhr ereignete sich auf der B 105 zwischen Neuenkirchen bei Greifswald und Mesekenhagen ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 81-jährige Greifswalderin mit ihrem PKW Lexus die B 105 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Stralsund. Ein 88-jähriger Greifswalder befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem PKW Opel auf einen an der Bundessstraße befindlichen Parkplatz. Von hier aus fuhr er auf die vorfahrtsberechtigte B105 auf, wobei er den Lexus augenscheinlich übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Die 83-jährige Beifahrerin im PKW Opel wurde hierbei leichtverletzt. Die 81-jährige Fahrzeugführerin des Lexus kam vorsorglich ins Klinikum Greifswald, blieb aber unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 36.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge kam es auf der B105 für ca. 1h zu Verkehrseinschränkungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell