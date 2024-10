POL-HI: Einbruch in Lagerhalle Duingen

Hildesheim (ots) - Borsum, Harsumer Straße (Sti) In der Nacht von dem 01.10.2024 auf den 02.10.2024 wurden auf einer Baustelle in der Harsumer Straße in Borsum zwei Baucontainer aufgehebelt. Anschließend haben die Täter zwei Baumaschinen aus den Containern entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen ...

