Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Espelkamp (ots)

(SN) Wegen einer Unfallflucht an der Straße Gabelhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte eine Frau ihren roten Toyota am Freitag, 28. Juni gegen 9.05 Uhr für knapp 15 Minuten parallel der Fahrbahn in Richtung Koloniestraße in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 23 abgestellt. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie eine Beschädigung am hinteren Radkasten an der Fahrerseite.

Die Ermittler vermuten, dass der Schaden durch einen sich hinter dem Toyota befindlichen Pkw beim Ausparken entstand. Da sich der Verursacher allerdings entfernt hatte, bitten die Verkehrsermittler nun um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zu dessen Auto oder der Person selber machen kann, der wird gebeten seine Beobachtungen unter Telefon (0571) 88660 zu schildern.

