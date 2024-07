POL-MI: Alte Hasen - Neue Regeln: Zwei weitere Veranstaltungen Ende Juli

Porta Westfalica (ots) - (AB) Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in einen Büroraum einer Waschstraße an der Ellernstraße in Vennebeck ein und hatten es offenbar auf einen Geldwechselautomat abgesehen. Im Schutz der Dunkelheit näherten sich die Einbrecher gegen 2.40 Uhr dem Gelände der Waschanlage und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kassenhäuschen. Neben dem angerichteten Sachschaden entwendete ...

