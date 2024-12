POL-GT: Einbruch in Verl

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Montagmorgen (09.12., 08.00 Uhr - 10.00 Uhr) wurde in eine Wohnung an der Weserstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür im fünften Obergeschoss des Mehrfamilienhauses auf. Anschließend brachen sie weitere Türen in der Wohnung auf. Gestohlen wurde den Angaben nach Bargeld und Modeschmuck. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch ...

