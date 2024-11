Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath (ots)

Am Samstag kam es in Grefrath in den frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Florastraße. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in das Haus der 63-jährigen Geschädigten, wo sie das Schlafzimmer durchwühlten und Schmuck entwendeten. Die Polizei erschien zur Spurensicherung am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (944)

