BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet E-Scooter im Hauptbahnhof Hagen

Bochum - Rheine (ots) - Am gestrigen Nachmittag (4. Februar) wurde ein Mann im Bundespolizeirevier in Bochum vorstellig, um einen Verlust seines Ausweisdokumentes zu melden. Schließlich stellte sich heraus, dass er aus einer Einrichtung geflohen war. Gegen 16:10 Uhr erschien ein 41-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof und gab gegenüber den ...

mehr