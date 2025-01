Fürth (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes (25.01./26.01.) wurden in Krumbach in der Straße "Im Hofacker" mehrere schnitzelartige Gegenstände auf und am Rande des dortigen Fußweges aufgefunden. Bei den Gegenständen, welche ungefähr 1 bis 2 cm groß sind und eine fleischartige Konsistenz aufweisen, könnte es sich um Giftköder handeln. Auch wenn bislang keine weiteren Giftköder aufgefunden werden konnten, ...

