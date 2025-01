Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Giftköder ausgelegt?/Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (25.01./26.01.) wurden in Krumbach in der Straße "Im Hofacker" mehrere schnitzelartige Gegenstände auf und am Rande des dortigen Fußweges aufgefunden. Bei den Gegenständen, welche ungefähr 1 bis 2 cm groß sind und eine fleischartige Konsistenz aufweisen, könnte es sich um Giftköder handeln. Auch wenn bislang keine weiteren Giftköder aufgefunden werden konnten, sind Hundehalterinnen und Hundehalter weiterhin angehalten, beim Ausführen ihrer Vierbeiner aufmerksam zu sein.

Die Polizei Heppenheim (Kommissariat 41) bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei den Beamten zu melden.

