POL-FR: Murg: Einbruch in geparkten Lkw

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 02./03.12.2024 haben Unbekannte in Murg, in der Straße Am Bahndamm, die Seitenscheibe eines Lkw eingeschlagen und mehrere Dinge entwendet. Der 69jährige Lkw-Fahrer parkte seinen Lkw über Nacht. Beim Zurückkehren am nächsten Morgen konnte er eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Aus dem Lkw wurden unter anderem mehrere Getränkeflaschen entwendet. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1500 Euro belaufen.

