Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunken mit Elektroroller gestürzt - Verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.12.2024, gegen 20:05 Uhr, ist der Lenker eines E-Scooters alleinbeteiligt in der Gurtweiler Straße in Waldshut gestürzt. Der 54jährige Fahrer befuhr die Gurtweiler Straße in Richtung Innenstadt und kam alleinbeteiligt zu Fall. Dabei verletzte er sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Alkomatentest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt war die Folge. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen .

