Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 03.12.20024, etwa in der Zeit zwischen 18:30 und 20.00 Uhr, ist in der Schulstraße in Albbruck versucht worden, in ein Friseurgeschäft einzubrechen. Unbekannte versuchten augenscheinlich die Eingangstüre zum Ladeneingang aufzuhebeln. Die Glastüre wurde beschädigt, jedoch konnte sich kein Zutritt ins Geschäft verschafft werden. Verdächtige Beobachtungen oder anderweitige Hinweis nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell