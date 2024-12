POL-FR: Lauchringen: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 02./03.12.2024, haben Unbekannte versucht, in ein Geschäftshaus in der Lauchringer Hauptstraße einzubrechen. Unbekannte machten sich gewaltsam an zwei Schlüsselschaltern zu schaffen, welche an unterschiedlichen Eingängen eines großen Gebäudekomplexes angebracht waren. Ein Zutritt ins Gebäudeinnere gelang jedoch nicht. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 rund um die Uhr entgegen.

