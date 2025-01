Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim/Ginsheim-Gustavsburg: "Sichere Innenstadt" - Vier illegale Geldspielautomaten beschlagnahmt

Rüsselsheim/Raunheim/Ginsheim-Gustevsburg (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Dienstagabend (28.01.) den Straßenverkehr sowie anschließend mit Unterstützung der Stadtpolizei Raunheim und der Gaststättenbehörde mehrere Lokalitäten.

In der Zeit von 17.45 bis 19.15 Uhr wurden in der Walter-Flex-Straße insgesamt 24 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 52-jährige Rüsselsheimerin mit 52 Stundenkilometern bei erlaubten 30 km/h. Weiterhin stoppten die Polizisten einen 51 Jahre alten Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis. Er wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben

Abschließend wurden von den Beamten zusammen mit der Stadtpolizei Raunheim und der Gaststättenbehörde in Rüsselsheim, Raunheim und Ginsheim-Gustavsburg mehrere Lokale genauer unter die Lupe genommen. Die Ordnungshüter beschlagnahmten hierbei in einer Lokalität in Ginsheim-Gustavsburg vier illegale Geldspielautomaten und über 3000 Euro Bargeld. Es wurden Verfahren wegen Veranstaltung und Teilnahme an illegalem Glücksspiel eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell