Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen unter Beteiligung eines Rettungswagens in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 26. Juni 2024, um 9:55 Uhr, ereignete sich in Wardenburg ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Ein Rettungswagen aus dem Landkreis Cloppenburg befuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten den Tungeler Damm in Richtung Oldenburg und querte bei Rot zeigender Ampel den Kreuzungsbereich Tungeler Damm / Am Brink / Ammerländer Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit einem VW, der von einer 42-Jährigen Frau aus der Gemeinde Wardenburg gefahren wurde und bei Grün zeigender Ampel von der Straße "Am Brink" in Richtung Ammerländer Straße fahren wollte.

Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ebenso wie zwei 20 und 25 Jahre alte Mitarbeiterinnen des Rettungsdienstes, die sich im Patientenraum des Rettungswagens befanden. Der 20-Jährige Fahrer des Rettungswagens wurde schwer verletzt. Im Rettungswagen wurde weiter ein Patient befördert. Zu dessen Alter und Gesundheitszustand können bislang keine Angaben gemacht werden.

Der transportierte Patient und die vier verletzten Personen wurden durch weitere Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell