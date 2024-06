Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden in der Nacht vom 16. zum 17. Juni 2024

Person von Zug erfasst

16. Juni 2024; 23:14 - 03:29 Uhr

Flensburger Straße, Kemnitz

Eine vierköpfige Personengruppe hatte die Gleise der DB-Eisenbahnstrecke in Höhe des Haltepunktes Kemnitz überquert. Dabei wurde eine 20-jährige Frau von dem mit Überseecontainern beladenen Zug erfasst und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die Verletzte, welche unter den Zug geraten war und übergaben sie dem Rettungsdienst. Da initial von mehreren Verletzten ausgegangen werden musste, wurden auch Rettungswagen aus der Rinne entsandt, die dort zur medizinischen Sicherstellung des AC/DC-Konzertes vorgehalten wurden, welches gerade zu Ende gegangen war. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Patientin in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus transportiert. Ihre männlichen Begleiter (22, 25 und 54 Jahre) blieben unverletzt, standen jedoch unter dem Eindruck des Geschehens und wurden in die Obhut des nachgeforderten Kriseninterventionsteams gegeben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuer-und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Löbtau, der Rettungswachen Neustadt und Trachau, das Kriseninterventionsteam, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Cossebaude.

Straßenbahnhilfeleistung

17. Juni 2024; 04:50 - 05:50 Uhr

Kesselsdorfer Straße Ecke Reisewitzer Straße, Löbtau

Die Spezialkräfte für Straßenbahnhilfeleistung wurden alarmiert, weil eine Straßenbahn vom Typ NGT D12DD ein Kunststoff-Schrankzaunelement überfahren und mitgeschleift hatte. Das Zaunelement hatte sich unter einem Schienenräumer verklemmt und konnte nicht herausgezogen werden. Die TRAM wurde mit einem hydraulischen Heber an der Fahrzeugfront angehoben und das Zaunelement entfernt. Im Anschluss wurde die Straßenbahn wieder abgesetzt und konnte die Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen.

