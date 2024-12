Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - PKW kollidiert mit Straßenbahn und mehreren geparkten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Sieben beschädigte PKW und eine Straßenbahn sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in der Karlsruher Schillerstraße ereignete. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 79-jähriger Fahrer eines Mercedes die Schillerstraße in Richtung Kaiserallee. An der Kreuzung Goethestraße hielt er aufgrund mehrerer am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge zunächst an um eine entgegenkommende Straßenbahn passieren zu lassen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 79-Jährige plötzlich los und versuchte noch vor der anfahrenden Straßenbahn an den geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Hierbei kollidierte er mit der entgegenkommenden Bahn sowie in der Folge mit den am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurden der Mercedes, sechs geparkte Fahrzeug sowie die Straßenbahn beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sämtliche Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit.

Im Zuge der Gefahrenbremsung stürzte eine Frau in der Straßenbahn und musste mit Schmerzen an Hüfte und Schulter in eine Klinik eingeliefert werden. Entgegen ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer des Mercedes unverletzt.

Florentin Ochner, Pressestelle

