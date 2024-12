Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Einbrüche in Handy-Läden

Bruchsal (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Handy-Geschäfte kam es in der Nacht auf Montag in Bruchsal.

Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen drei bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Mobiltelefonanbieters in der Kaiserstraße mit einem Gulli-Deckel ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen aus den Auslagen. Im Anschluss verschafften sie sich am benachbarten Geschäft, ebenfalls ein Anbieter von Mobiltelefonen, durch Eintreten der verglasten Eingangstür Einlass. Auch hier erbeuteten sie mehrere hochwertige Mobiltelefone.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens an beiden Objekten kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

