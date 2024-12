POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr und Freitag, 14:30 Uhr in ein Wohnanwesen in Oberhausen ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein brachial geöffnetes Fenster Zutritt in das Innere des in der Ringstraße gelegenen Hauses. Im Anschluss durchwühlten die ...

mehr