Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr und Freitag, 14:30 Uhr in ein Wohnanwesen in Oberhausen ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein brachial geöffnetes Fenster Zutritt in das Innere des in der Ringstraße gelegenen Hauses. Im Anschluss durchwühlten die Eindringlinge nahezu alle Schränke im Erdgeschoss. Ob sie bei der Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell