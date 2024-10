Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erfolglos - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 12.10.2024, brach ein 41-Jähriger in mehrere Kellerräume eines Wohnhauses in der Finkenstraße ein. Durch Zeugenhinweise und Videoaufzeichnungen konnte der Tatverdächtige im Umfeld des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 04:30 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung in der Finkenstraße ein. Ein 49-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte Einbruchsspuren in seinem Kellerraum und den anliegenden Räumen festgestellt. Es wurde unter anderem ein Rennrad entwendet. Dank Videoaufzeichnungen und Zeugenhinweisen konnte ein 41-jähriger Bielefelder in der Nähe des Wohnhauses angetroffen und als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Tatverdächtige führte das Rennrad mit sich, welches er aus dem Kellerraum in der Finkenstraße entwendet hatte. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Das Rennrad wurde seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell