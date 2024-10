POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 41. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Gütersloh / Verl - Eine Mordkommission hat am Samstag, 12.10.2024, die Ermittlungen in einem Tötungsdelikt aufgenommen, nachdem Leichenteile in der Wohnung eines 40-jährigen Verlers gefunden wurden. Gegen 23:08 Uhr erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über zwei sich ...

mehr