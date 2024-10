Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall verursacht und anschließend geflüchtet

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Steinhagen - Ein unbekannter Fahrzeugführender scherte so knapp vor einem anderen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 33 ein, dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und verunfallte.

Am 12.10.2024, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Bielefelder mit seinem Volkwagen die Autobahn 33 in Fahrtrichtung Osnabrück. In Höhe der Anschlussstelle Steinhagen zog ein unbekannter Fahrzeugführender mit seinem PKW, ersten Erkenntnissen zufolge, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, von der rechten auf die linke Fahrspur.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden leitete der 45-Jährige eine Vollbremsung ein, bei der sein Fahrzeug ins Schlingern geriet und frontal in die rechtsseitige Leitplanke prallte. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und später mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich, laut der Aussage eines Zeugen, um einen dunklen SUV.

Durch den Unfall umhergeschleuderte Fahrzeugteile verteilten sich auch auf der Gegenfahrbahn, wobei das Fahrzeug eines 31-jährigen Warburgers ebenfalls beschädigt wurde.

Hinweise zu diesem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld unter 0524/545-0 entgegen.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für etwa 40 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell