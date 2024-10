POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall

Piesport (ots) - Am Mittwochnachmittag, dem 02.10.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L50 zwischen Piesport und Klausen. Ein Motorradfahrer kollidierte frontal mit einem PKW und wurde hierbei schwer verletzt. Der 70-jährige Motorradfahrer, sowie die Insassen des PKWs wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, die Staatsanwaltschaft ...

