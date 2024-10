Leidenborn (ots) - Bei einer privaten Feier wurde im Gemeindehaus in Leidenborn ein Bluetooth-Lautsprecher der Marke "TEUFEL Rockster" im Wert von ca. 1000 EUR gestohlen. Die Feier fand in der Nacht von Samstag, 14.09.2024 auf Sonntag 15.09.2024, in Leidenborn statt. Der Lautsprecher ist durch kleine Rollen fahrbar und eine dieser Rollen ist defekt. Wer Hinweise zum Bluetooth-Lautsprecher oder zur Tat/ Täter geben kann, ...

