POL-PDWIL: Diebstahl eines Bluetooth-Lautsprechers

Wittlich (ots) - Am Dienstag, 01.10.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 14:35 Uhr und 14:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des McDonalds in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen geparkten grauen Audi A4 an der Beifahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich von der ...

