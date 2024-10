POL-PDWIL: Versuchte räuberische Erpressung in Niederprüm

Bernkastel-Kues (ots) - Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues musste am Sonntag, den 29.09.2024, mehrere Strafanzeigen aufnehmen. So sind insgesamt drei Verkehrsunfallfluchten mitgeteilt worden. Zwischen Mittwoch, 25.09.2024, und Sonntag, 29.09.2024, stand ein VW mit Bergheimer Kennzeichen geparkt am Straßenrand in der Weinbergstraße in Minheim. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert, der einen Schaden am Kotflügel ...

mehr