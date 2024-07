BPOLI-WEIL: Bundespolizei setzt Einreisesperre durch

Weil am Rhein (ots) - Ein seit vier Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei an der Schweizer Grenze gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 6000 Euro nicht bezahlt hatte, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Am Dienstagmittag (02.07.2024) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kosovarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am ...

