BPOL NRW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet Smartphone eines 30-Jährigen

Düsseldorf (ots) - Die Ausreise gleich zweier Reisenden am Flughafen Düsseldorf endete am gestrigen Dienstag (04.02.2025) in der Justizvollzugsanstalt. Grund hierfür waren vorliegende Haftbefehle. Am Dienstagmorgen kontrollierte die Bundespolizei einen 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach ...

