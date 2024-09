Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter stehlen Elektrogeräte aus Firma

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch in eine Firma für Gartengeräte an der Leckingser Straße ein. Dort entwendeten sie diverse Elektroartikel aus den Verkaufs- und Büroräumen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

