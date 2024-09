POL-MK: Autofahrer fährt zwei Fußgänger an und verletzt sie schwer

Iserlohn (ots) - Eine Iserlohnerin (60) wurde gestern Vormittag von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Er tischte ihr die bekannte Geschichte auf, dass sie sich in Gefahr befände. Auf einer Liste festgenommener Täter sei ihr Name aufgetaucht, so dass damit zu rechnen sei, dass sie in Kürze ein mögliches Raub-Opfer sein könnte. Nach einem mehrstündigen ...

