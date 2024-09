Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Psychisch kranke Frau greift Passanten und Polizisten an

Lüdenscheid (ots)

Zeugen riefen gestern Nachmittag die Polizei zu einem Supermarkt "Am Wasserturm". Dort randalierte eine Halveranerin (21), in dem sie schrie, Kunden belästigte und um sich spuckte. Passanten hielten sie bei Eintreffen der Beamten bereits am Boden fest. Sie steht im Verdacht, bereits zu diesem Zeitpunkt einen Hausfriedensbruch zum Nachteil des Supermarktes sowie drei Körperverletzungen zum Nachteil von Passanten oder Mitarbeitern des Supermarktes begangen zu haben. So soll sie unter anderem nach den Opfern getreten und diese gekratzt haben.

Die Polizisten fesselten die durchweg aggressive Frau und brachten sie zum Streifenwagen. Hierin versuchte sie auch die Polizisten anzuspucken, trat im Fahrzeug um sich und versuchte eine Polizistin mit einem Kopfstoß zu treffen. Die offensichtlich psychisch kranke 21-Jährige wurde schließlich durch einen Arzt und das Ordnungsamt zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Hierbei mussten die Polizisten wegen des massiven Widerstands der Frau ebenfalls unterstützen, wurden ins Gesicht gespuckt, getreten und gebissen. Neben den oben genannten Straftaten, muss sie sich nun ebenfalls wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (dill)

