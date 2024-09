Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher entwenden Geld aus Büroräumen

Hemer (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in Büroräume an der Hauptstraße ein. Sie entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Sie hinterließen Sachschaden. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

