Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Polizei ermittelt nach Laubenaufbrüchen

Gelsenkirchen (ots)

Nach mehreren Laubeneinbrüchen in einer Scholvener Kleingartenanlage an der Mehringstraße sucht die Polizei Zeugen. Einige Laubenbesitzer verständigten am Dienstag, 25. Februar 2025, die Polizei, nachdem sie Einbruchsspuren oder den Diebstahl von Gegenständen bemerkt hatten. In einem Fall wurden zwei Motorroller entwendet.

Wer hat in der Zeit von Montag, 24. Februar 2025, bis Dienstag, 25. Februar 2025, verdächtige Personen an der Örtlichkeit beobachtet? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell