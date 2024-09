Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschraubereinsatz nach medizinischem Notfall

Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 08.09.2024, 19:27 Uhr, Alleestraße (ots)

Am Sonntagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112 ein medizinischer Notfall. Eine männliche Person sei in häuslicher Umgebung zusammengebrochen. Die Leitstelle alarmierte daraufhin einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber hinzu alarmiert, um den Patienten schnell in eine Spezialklinik nach Krefeld zu bringen. Die Polizei sperrte die Einsatzstelle und den Landeplatz des nicht weitentfernt gelandeten Hubschraubers ab. Die Alleestraße sowie die Erzbergerstraße zwischen Johannesstraße und Kreuzung Alleestraße Straße wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter : Brandoberinspektor Sascha Göddertz

