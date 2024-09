FW-MG: Brand in LVR-Klinik

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Schrievers, 05.09.2024, 17:37 Uhr, Heinrich-Pesch-Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in der LVR-Klinik zu einem Brand im Aufnahmebereich. Die zufällig anwesende Besatzung eines Streifenwagens der Polizei begann die Brandbekämpfung mit einem Feuerlöscher und verhinderte so die weitere Ausbreitung des Brandes. Mitarbeiter der LVR-Klinik hatten den betroffenen Bereich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Bei den Löschmaßnahmen mit dem Feuerlöscher zog sich ein Polizist eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten mit einem Kleinlöschgerät den restlichen Brand abschließend ab. Insgesamt kamen zwei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Die Entrauchung der betroffenen Räume erfolgte mit zwei Hochleistungslüftern. Sie gestaltete sich durch die baulichen Gegebenheiten als schwierig. Weitere Maßnahmen waren durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

