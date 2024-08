Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Bewohnerin löscht Brand in eigener Küche selbstständig

Mönchengladbach-Hardterbroich, 23.08.2024, 12:27 Uhr, Moselstraße (ots)

Heute Mittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr über einen Brand in einer Küche informiert. Eine Anruferin meldete, dass es in ihrer Wohnung gebrannt habe, sie jedoch bereits selbst erfolgreich den Brand gelöscht habe. Daraufhin alarmierte die Leitstelle die erforderlichen Einsatzkräfte.

Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte auf eine aufgelöste ältere Dame, die berichtete, dass in ihrer Küche ein Fettbrand entstanden sei. In einem Moment der Unaufmerksamkeit war das Fett in der Pfanne heiß geworden und hatte Feuer gefangen. Die Rentnerin reagierte schnell, indem sie die Pfanne mit einer Decke abdeckte, wodurch das Feuer erlosch. Allerdings hatte sie Schwierigkeiten, den Brandrauch aus der Wohnung zu entfernen.

Die Einsatzkräfte sicherten die Brandstelle und kümmerten sich um das Lüften der Wohnung mit Hochleistungslüftern, um die Rauchentwicklung zu beseitigen. Der Rettungsdienst nahm die Rentnerin ebenfalls in Augenschein, doch nach einer notärztlichen Untersuchung konnte sie beruhigt in ihrer Wohnung bleiben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III, Rettungswagen und Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei Fettbränden besondere Vorsicht geboten ist und empfiehlt, im Notfall immer die Feuerwehr zu alarmieren.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sven Hoffknecht

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell