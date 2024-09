Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Pkw-Brand in Tiefgarage

Mönchengladbach-Odenkirchen-Mitte, 04.09.2024, 5:51 Uhr, Zur Burgmühle (ots)

Am frühen Morgen meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage, die direkt an ein mehrstöckiges Wohnhaus angrenzt. Die eintreffenden Kräfte konnten die Lage bestätigen. Von allen Seiten drang starker Brandrauch aus den Lüftungsöffnungen der Tiefgarage. Durch einen Anwohner wurde den Einsatzkräften der Zugang zur Tiefgarage über ein Zufahrtstor ermöglicht. Trotz der starken Verrauchung konnte unweit der Zufahrt ein brennendes Fahrzeug ausgemacht werden. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Das angrenzende Gebäude wurde von weiteren Trupps kontrolliert, da Brandrauch durch geöffnete Fenster in einzelne Wohnungen eindrang. Personen in den Wohnungen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht weitergehend medizinisch behandelt werden. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Neben der Brandbekämpfung wurden Entrauchungsmaßnahmen der Tiefgarage mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt. Aufgrund des Brandereignisses musste die Stromversorgung abgeschaltet werden. Die Tiefgarage ist derzeit nicht nutzbar. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und ein Logistik-LKW aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Rheydt und Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

