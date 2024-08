Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrunfall zwischen zwei Kleinbussen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach - Rheindahlen Land, 26.08.2024, 15:49 Uhr, Hardter Straße/B57 (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Hardter Straße, Ecke B57, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kleinbussen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich miteinander.

In einem der Kleinbusse befanden sich sechs Insassen, während in dem andere Bus nur die Fahrerin war. Diese erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die sechs Insassen des anderen Fahrzeugs blieben glücklicherweise unverletzt und konnten nach der Sichtung durch den Notarzt an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Absicherung der Unfallstelle. Sie sperrten den betroffenen Bereich gegen den fließenden Verkehr ab und stellten den Brandschutz sicher. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen blieb die B57 für die gesamte Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei weiträumig umgeleitet.

Im Einsatz waren der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheiten Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell