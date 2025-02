Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau durch Hund leicht verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 19. Februar 2025, gegen 14.30 Uhr, ging eine 37-jährige Gelsenkirchenerin in der Altstadt zu ihrem Auto in der Ruhrstraße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde sie dort grundlos von einem Hund angesprungen und zu Boden gestoßen. Durch den Sturz verlor die Frau nach eigenen Angaben für mehrere Minuten das Bewusstsein. Als sie wieder aufwachte, rief die 37-Jährige laut um Hilfe und die bisher unbekannte Hundehalterin erschien. Diese zog den Hund weg. Als die Gelsenkirchenerin über Schmerzen klagte und die Hundebesitzerin bat, nun die Polizei und die Feuerwehr anzurufen, verneinte diese das. Gemeinsam mit einem hinzugeeilten unbekannten Mann, suchte man die nahegelegene Arbeitsstätte der Verletzten auf. Auf Nachfrage verweigerten beide die Angabe ihrer Personalien und entfernten sich fußläufig. Erst zwei Tage später, am Freitagabend, 21. Februar 2025, gegen 18.30 Uhr, erschien die 37 Jahre alte Frau auf einer Gelsenkirchener Polizeiwache und erstattete Strafanzeige. Sie wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell