Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisste 14-Jährige ist wieder zu Hause

Gelsenkirchen (ots)

Ein 14 Jahre altes Mädchen, nach dem die Polizei Gelsenkirchen seit September 2024 und kürzlich auch mit einer umfassenden Öffentlichkeitsfahndung gesucht hatte, ist seit Samstagabend, 22. Februar 2025, wieder zu Hause.

Die Gelsenkirchenerin kam am frühen Abend eigenständig zurück zu ihren Eltern. Nach ersten Ermittlungen hat sie sich in Essen bei einem Bekannten aufgehalten. Die Identität des Mannes und den genauen Aufenthaltsort wollte sie in einem ersten Gespräch mit dem ermittelnden Beamten nicht nennen. Die Jugendliche war seit dem 9. September 2024 vermisst. Nach unmittelbar eingeleiteten Suchmaßnahmen und weiteren Ermittlungen hatte die Polizei in den vergangenen Wochen die Suche nach der Jugendlichen ausgeweitet(hier die entsprechende Mitteilung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5969893). Die 14-Jährige ist augenscheinlich gesund und ohne Verletzungen. Die genauen Hintergründe des Verschwindens sind zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei dankt allen, die dazu beigetragen haben, dass Mädchen zu suchen und zu finden. Um die Persönlichkeitsrechte der Jugendlichen zu schützen, bittet die Polizei ausdrücklich darum, das Foto der zuletzt Vermissten nicht weiter zu verbreiten und entsprechende Beiträge in den sozialen Medien zu löschen.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Aufenthaltsort und dem Bekannten, bei dem das Mädchen mutmaßlich die letzten Monate verbracht hat, dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob und wie sich der Mann strafbar gemacht hat.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell