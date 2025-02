Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Kinder durch Verkehrsunfälle schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 20. Februar 2025, kam es zu gleich zwei Verkehrsunfällen auf Gelsenkirchener Stadtgebiet, durch die zwei Kinder schwer verletzt worden sind.

Gegen 16 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem zwölf Jahre alten Jungen auf einem E-Scooter und einem Auto im Bereich der Kreuzung Fischerstraße/Harthorststraße in Horst. Der Junge, wohnhaft in Gelsenkirchen, fuhr nach aktuellem Stand der Ermittlungen auf seinem Scooter auf der Fischerstraße in Richtung der Straße "Zum Bauverein". Ein 61-jähriger Gelsenkirchener fuhr in seinem Wagen durch die Harthorststraße in Richtung Karnaper Straße. Als er auf Höhe der Fischerstraße in die dortige Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden E-Scooter des Zwölfjährigen. Durch die Kollision und den Sturz verletzte sich der Zwölfjährige schwer. Ein Erziehungsberechtigter erschien noch an der Unfallstelle. Der Junge wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen 18 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, diesmal auf der Bergmannstraße in Ückendorf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen, rannte dort ein zehn Jahre alter Junge aus bisher ungeklärter Ursache vom Bürgersteig auf die Straße. Ein Autofahrer, ein 51-jähriger Mann aus Gelsenkirchen, konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Junge wurde vom Auto am Fuß erfasst und schwer verletzt. Der Zehnjährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei hat zu beiden Verkehrsunfällen die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell