Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz wegen Ruhestörung endet mit Ingewahrsamnahme

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer nächtlichen Ruhestörung haben Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen, 21. Februar 2025, in der Feldmark einen 53-Jährigen in Gewahrsam genommen. Nachbarn hatten sich gegen 0.45 Uhr über laute Musik aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ludwig-Richter-Straße beschwert und die Polizei verständigt. Vor Ort forderten die eingetroffenen Beamten den 53 Jahre alten Wohnungsinhaber dazu auf, die Lautstärke der Musik leiser zu stellen. Der Gelsenkirchener zeigte sich jedoch uneinsichtig und weigerte sich, sich auszuweisen sowie die Musik leiser zu stellen. Zudem beleidigte er die Beamten und filmte den Einsatz. Als er erklärte, das aufgenommene Video sogleich im Internet veröffentlichen zu wollen, forderten ihn die Einsatzkräfte zur Herausgabe seines Handys auf. Hier zeigte sich der 53-Jährige nicht kooperativ und ging die Beamten körperlich an. Bei den folgenden Widerstandshandlungen verletzte er auch einen Beamten leicht. Dieser wurde später ambulant behandelt und konnte keinen weiteren Dienst versehen. Der Gelsenkirchener wurde in Gewahrsam genommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

